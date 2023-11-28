Бюджет на 2024 год

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал проект бюджета на 2024 год, передает 24 Канал. Об этом сообщил и нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

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Напоминаем, что среди главных пунктов проекта есть:

Доходы бюджета – увеличили на 22 миллиарда гривен. Общая сумма составляет 1,768 триллиона гривен.

– увеличили на 22 миллиарда гривен. Общая сумма составляет 1,768 триллиона гривен. Расходы – почти остались такими же 3,35 триллиона гривен.

– почти остались такими же 3,35 триллиона гривен. Дефицит государственного бюджета – уменьшено на 22 миллиарда гривен и теперь составляет 1,57 триллиона гривен.

– уменьшено на 22 миллиарда гривен и теперь составляет 1,57 триллиона гривен. Внешние заимствования – уменьшили на 103,5 миллиарда (с 42,9 миллиарда долларов до 41 миллиарда долларов, чтобы согласовать с МВФ).

Обратите внимание! Как отмечает Железняк, перекрыли за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 миллиарда гривен грн.

Прогноз по реальному ВВП – снизили до 4,6 % (в первом чтении было 5%).

– снизили до 4,6 % (в первом чтении было 5%). Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

– 9,7% (в первом чтении было 10,8%). Предположения относительно курса гривны – в среднем за год 40,7 гривны за доллар. Раньше показатель составлял 41,4 гривны.

Что будет с пенсиями, зарплатами и прожиточным минимумом

Согласно бюджету на следующий год прожиточный минимум на одного человека возрастет до 2 920 гривен. Из-за того, что от этого размера зависит немало социальных выплат, пенсия для украинцев в 2024 году тоже вырастет.

следовательно минимальная пенсионная выплата с 2 093 гривен поднимитесь до 2 361 гривны. Кроме того, весной 2024 года запланирована индексация выплат. Если пенсионер получил необходимое количество стажа к своему 65-летию, его пенсия будет расти с каждой индексацией.

Заметьте! Средняя пенсионная выплата сейчас составляет 5 311 гривен. В 2024 году она составит до 6 тысяч гривен.

К слову, изменится и размер минимальной заработной платы. С 1 января следующего года она вырастет до 7,1 тысячи гривен. А с 1 апреля – до 8 тысяч гривен.

Таким образом средняя зарплата по Украине прогнозируемо составит – 21 852 гривны. В то же время уровень безработицы опустится до 13,4%.