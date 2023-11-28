Смена маршрута

Чтобы стабилизировать ситуацию, специалисты вынуждены менять логистику и искать альтернативные маршруты. А из-за подорожания логистических услуг, компании терпят значительные убытки.

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Директор Украинского фуд-ритейла альянса Наталья Петровская объясняет, что на нынешнем этапе значительного дефицита продуктов не будет, хотя определенный товар станет нерентабельным для импорта Следовательно, компании будут рассматривать целесообразность его ввоза.

Не только продукты

Напомним, что в результате блокады польской границы кризис переживает также рынок горючего. Во многих областях Украины уменьшается количество автогаза, а самое горючее дорожает в стоимости.

Еще в начале месяца цена на автогаз составила 29,31 гривны за литр. Сейчас же средняя цена составляет 36,64 гривны за литр.

Именно через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В целом, стоимость газа уже выросла на 30%.

Забастовка продолжается

С 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Польские перевозчики требуют отмены транспортного безвиза для Украины, потому что это, мол, "отбирает у них рабочие места".

В настоящее время в очередях перед пунктом пропуска стоит около 3000 грузовиков.