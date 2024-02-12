Зарплати урядовців: хто з міністрів має найбільшу зарплату

Українські урядовці отримують значні щомісячні виплати. Відповідно до опублікованих декларацій, деякі зарплати у 2021 – 2022 роках перевищували 70 тисяч гривень.

Які зарплати отримували у Кабміні

Українські урядовці зобов'язані декларувати свої доходи. Звітувати мають і члени їхніх родин. До 31 січня 2024 року вони мали подати свої декларації за 2021 – 2022 рік.

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Зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль щомісячно отримував майже 75 тисяч гривень. При цьому, його дружина мала зарплату 591 тисячу гривень.

Своєю чергою, перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко отримувала щомісячні виплати у сумі 74,4 тисячі гривень. Середній дохід віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук склав 75 тисяч гривень. Вона офіційно заміжня. Її чоловік – Михайло Кухаренко працює у спецпідрозділі СБУ, його зарплата – 128,9 тисячі гривень.

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції має серені виплати 74,1 тисячі гривень. Також вона отримує аліменти на двох дітей у сумі 25 тисяч гривень.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримує в середньому 80,7 тисячі гривень щомісячно. При цьому, у декларації також вказані доходи його дружини, яка займається бізнесом. Вона отримує 179,6 тисячі гривень.