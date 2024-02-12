Какие зарплаты получали в Кабмине

Украинские чиновники обязаны декларировать свои доходы. Отчитываться должны и члены их семей. До 31 января 2024 года они должны были подать свои декларации за 2021 – 2022 год.

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В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ежемесячно получал почти 75 тысяч гривен. При этом, его жена имела зарплату 591 тысячу гривен.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко получала ежемесячные выплаты в сумме 74,4 тысячи гривен. Средний доход вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук составил 75 тысяч гривен. Она официально замужем. Ее муж – Михаил Кухаренко работает в спецподразделении СБУ, его зарплата – 128,9 тысячи гривен.

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции имеет средние выплаты 74,1 тысячи гривен. Также она получает алименты на двоих детей в сумме 25 тысяч гривен.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров получает в среднем 80,7 тысячи гривен ежемесячно. При этом, в декларации также указаны доходы его жены, которая занимается бизнесом. Она получает 179,6 тысячи гривен.

Обратите внимание! Декларации за 2023 год должны быть поданы чиновниками до 31 марта 2024 года