Зарплати вже зростають: як зміниться оплата праці у 2024 році

НБУ передбачає підвищення рівня оплати праці для громадян України. Очікуване зростання зарплат може позитивно вплинути на споживчу активність та економічний розвиток країни.

Чи будуть зростати зарплати

НБУ прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників. Про це заявила перший заступник голови НБУ, Катерина Рожкова, у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, через це бізнес вже почав підвищувати зарплати і планує здійснювати це й надалі.

Катерина Рожкова перший заступник голови Національного Банку України Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні.

Зарплати в Україні у 2023 році

За даними Держстату, середня зарплата в ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривні, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Яким буде рівень інфляції

У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.

Також Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році. Проте, ймовірно, вона залишиться на рівні нижче 10%.

Своєю чергою, це призведе до того, що відсоткові ставки на депозити в гривнях залишатимуться привабливими не лише для збереження коштів від знецінення, а й для отримання додаткового прибутку.