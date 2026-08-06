Зарплати вчителів і стипендії зростуть з 1 вересня: скільки доплатять

Кабмін заслухав доповідь Міністерства освіти та науки щодо готовності закладів освіти до нового навчального року. За підсумками засідання уряд поставив завдання до 1 вересня завершити всю необхідну підготовку, а також підтвердив низку важливих соціальних змін.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Які зміни набудуть чинності з 1 вересня?

Під час засідання уряду особливу увагу приділили безпеці освітнього процесу. До початку навчального року триває будівництво та облаштування укриттів, а також забезпечення громад новими шкільними автобусами, щоб учні могли безпечно діставатися до навчальних закладів.

Прем'єр наголосив, що саме безпека дітей і педагогів залишається ключовим завданням держави.

Пріоритет №1 – безпека учнів і педагогів: продовжуємо будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами,

– сказав він.

Окремо уряд звернув увагу на забезпечення учнів навчальною літературою. Попри російські удари по друкарнях і складських приміщеннях, влада запевняє, що всі школярі отримають необхідні підручники в повному обсязі до початку навчального року.

Уряд також запроваджує одразу кілька соціальних нововведень у сфері освіти. Вони стосуватимуться педагогів, студентів і школярів по всій країні.

Зокрема, з 1 вересня:

заробітна плата педагогів зросте на 20%;

студентські стипендії збільшаться удвічі;

понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

За словами прем'єра, усі питання, які ще залишаються невирішеними, мають бути остаточно врегульовані до початку нового навчального року.

Нагадаємо, у школах України проводитимуть позапланові перевірки за оновленими правилами, які затвердило Міністерство освіти та науки. Державна служба якості освіти зможе ініціювати перевірку без попередження закладу у разі звернення громадян щодо порушення їхніх прав, необхідності перевірити виконання попереднього розпорядження або за зверненням освітнього омбудсмена.

Повторна перевірка за тим самим фактом не допускається, а інспектори мають право досліджувати лише ті питання, які стали підставою для її призначення. Для проведення перевірки створюватимуть комісію щонайменше з трьох осіб, до якої за потреби можуть залучати адвокатів або представників громадських організацій.

Перед початком перевірки члени комісії зобов'язані надати керівнику школи наказ про її проведення, направлення та документи, що посвідчують особу, а за їхньої відсутності заклад має право не допустити перевіряльників. Максимальна тривалість позапланової перевірки становитиме до 10 робочих днів, а для шкіл, де працює не більше ніж 50 педагогів, – до 5 робочих днів без можливості продовження.

Якщо під час перевірки виявлять порушення, Державна служба якості освіти протягом п'яти робочих днів видасть розпорядження про їх усунення, водночас керівник закладу матиме право подати заперечення та оскаржити дії комісії.