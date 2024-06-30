Як уникнути переплат за воду: що потрібно зробити українцям вже сьогодні

Інколи дані показників лічильника можуть бути некоректними або завищеними з певних причин. Відповідно, це може впливати на кінцеву вартість комунальних послуг та тягнути за собою переплати.

Чому платіжка за воду може бути завищена

Однією з причин завищених платіжок за воду є несправність лічильника. У такому випадку пристрій просто неправильно визначає показники споживання води. Щоб уникнути таких проблем, необхідно проводити регулярну повірку лічильника.

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Згідно з чинним законодавством, цю процедуру потрібно виконувати щонайменше раз на чотири роки. Це стосується як лічильників для холодної, так і гарячої води. Водночас сплачує процедуру повірки абонент, оскільки у теперішні тарифи не входить вартість обслуговування лічильників.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів та вилучила з них витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку,

– йдеться у повідомленні водоканалу.

Повірку лічильника може здійснювати лише профільний фахівець, за допомогою спеціального обладнання. Демонтаж пристрою, при цьому, не потрібен.

Який буде тариф на воду в липні

У липні тариф на воду для побутових споживачів має залишитися незмінним. Зокрема, НКРЕКП не планує підвищень. Однак, деякі споживачі усе ж можуть відчути зростання ціни. Це пов'язано з тим, що окремі громади самостійно збільшують тариф.

Раніше НКРЕКП запровадила заборону підвищувати тарифи на вказані послуги у великих містах.