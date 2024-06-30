Почему платежка за воду может быть завышена

Одной из причин завышенных платежек за воду является неисправность счетчика. В таком случае устройство просто неправильно определяет показатели потребления воды. Чтобы избежать таких проблем, необходимо проводить регулярную поверку счетчика.

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Согласно действующему законодательству, эту процедуру нужно выполнять как минимум раз в четыре года. Это касается как счетчиков для холодной, так и горячей воды. При этом, оплачивает процедуру поверки абонент, поскольку в нынешние тарифы не входит стоимость обслуживания счетчиков.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выполнила перерасчет стоимости тарифов и изъяла из них расходы, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных средств учета,

– говорится в сообщении водоканала.

Поверку счетчика может осуществлять только профильный специалист, с помощью специального оборудования. Демонтаж устройства, при этом, не нужен.