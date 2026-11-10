Удар по агросектору: Росія пошкодила великий переробний завод

Унаслідок російського обстрілу 8 листопада 2026 року значних пошкоджень зазнав завод із переробки сої,. Він належить агропромисловому холдингу "Астарта".

Який завод постраждав внаслідок удару Росії

Керівництво компанії ухвалило рішення про повне призупинення роботи підприємства до з'ясування всіх обставин, про що йдеться на сайті компанії.

Під час ворожої атаки ніхто з персоналу не постраждав.

Зауважте! Наразі на території об'єкта працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Лише після того, як рятувальники завершать детальне обстеження та гарантують безпеку, спеціальна комісія зможе зайти на територію для підрахунку фінансових втрат.

"Астарта" є одним із найбільших вертикально інтегрованих агрохолдингів, який веде свою діяльність одразу у восьми областях України. Земельний банк компанії сягає 220 тисяч гектарів, а інфраструктура включає:

шість цукрових заводів;

сім елеваторів;

потужні молочні ферми на 22 тисячі голів великої рогатої худоби.

Зокрема, олійноекстракційний завод розташований у місті Глобине у Полтавській області, де також функціонує сучасний біогазовий комплекс холдингу.

Нагадаємо, що вчора, 9 листопада, Росія атакувала Трипільску ТЕС. Наслідки серйозні, але наразі точні збитки ще не оцінили.