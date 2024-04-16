Як зміняться пенсії українців у травні: нові надбавки

Пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії, якщо вони відповідають певним критеріям. Наприклад, мають погіршений стан здоров'я.

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Пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку до пенсії. Ця виплата надається за умови, що загальна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.

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Надбавка збільшується, коли пенсіонер перетинає певну вікову межу. Зараз розмір доплати за віком такий:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця доплата автоматично додається до пенсії, у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку. Додатково звертатись у ПФУ непотрібно.

Як збільшити пенсію через погіршення здоров'я

Пенсіонери з погіршеним станом здоров'я (вони можуть підтвердити це документально) мають право на спеціальну надбавку. Доплата надається, якщо особа:

має щомісячну пенсію за віком;

старше 80 років;

проживає сама;

потребує догляду з боку сторонніх осіб через стан здоров'я.

Зараз ця доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто – 944 гривні. Ця надбавка нараховується через особисте звернення пенсіонера у ПФУ.