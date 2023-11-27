Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня

Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Наступна планується уже у 2024 році у цей же період.

Як зростуть пенсії у грудні

До кінця 2023 року зростання пенсійних виплат не планується. Збільшаться пенсії лише у тих, хто досягне певного віку.

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Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається усім пенсіонерам. Сума доплати залежить від віку:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Збільшити пенсію можна і завдяки іншим надбавкам. Зокрема, є доплата для пенсіонерів з особливими потребами, йдеться про такі категорії громадян:

які не мають достатнього фінансового забезпечення;

мають отримувати спеціальний догляд від соціального працівника;

осіб від 80 років, що проживають самостійно і не можуть задовільняти свої потреби.

Ця надбавка зараз має значення 837 гривень. Вона розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2 093 гривень. Для її оформлення необхідно звернутися у ПФУ з відповідною заявою.

У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.