Як зростуть пенсійні виплати українців з 1 грудня
Джерело:ПФУ
Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Наступна планується уже у 2024 році у цей же період.
Як зростуть пенсії у грудні
До кінця 2023 року зростання пенсійних виплат не планується. Збільшаться пенсії лише у тих, хто досягне певного віку.
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Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається усім пенсіонерам. Сума доплати залежить від віку:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Збільшити пенсію можна і завдяки іншим надбавкам. Зокрема, є доплата для пенсіонерів з особливими потребами, йдеться про такі категорії громадян:
- які не мають достатнього фінансового забезпечення;
- мають отримувати спеціальний догляд від соціального працівника;
- осіб від 80 років, що проживають самостійно і не можуть задовільняти свої потреби.
Ця надбавка зараз має значення 837 гривень. Вона розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2 093 гривень. Для її оформлення необхідно звернутися у ПФУ з відповідною заявою.Зверніть увагу! У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.