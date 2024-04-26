Зростання зарплати: скільки в середньому отримують українці

Зарплати українців значно зросли протягом останніх років. На це вплинуло багато факторів, зокрема загальна економічна ситуація в країні.

Чому зросли зарплати

Підприємці вимушені підвищити зарплати своїх працівників, щоб втримати кваліфіковані кадри. Маємо розуміти, що після початку повномасштабного вторгнення, з України виїхало багато людей.

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Серед тих, хто покинув країну було достатньо висококваліфікованого персоналу. Щобільше, в Україні зараз відчувається нестача працівників у певних сферах.

На сайтах пошуку роботи, середня зарплата в резюме, станом на квітень сягнула – 19 873 гривень. Для порівняння, на початку 2023 року це значення було 16 464 гривні.

Водночас у вакансіях середня зарплата сягнула 18 728 гривень. Торік у січні цей показник був 14 715 гривень.

Як збільшились зарплати

Держстат повідомляє, що у 2023 році середня номінальна зарплата українців зросла на 17,5%. Цей показник сягнув 17 442 гривень. Водночас тогорічна інфляція становила – 12,9%, відповідно, реально зарплата зросла на 4,6%.

На кінець 2023 року середня зарплата в Україні зросла до 19 231 гривні. У 2022 році аналогічний показник становив 15 436 гривень.