Комунальні платежі підскочать втричі: хто буде платити більше

Деяким українцям доведеться платити за комуналку утричі більше. Чому зростають тарифи та хто опиниться під ударом нових нарахувань читайте далі.

За що українцям донарахують комуналку?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що у разі поломки або відсутності лічильника постачальники нараховують платіж за середніми нормами, які часто перевищують реальне споживання вдвічі, а іноді й утричі, передає 24 Канал.

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Саме це стає ключовим фактором раптового зростання рахунків за комуналку. Щоб уникнути переплат, експерт радить вчасно подавати показання лічильників і стежити за їх повіркою.

Важливо! Також варто зберігати всі звернення до комунальних служб і квитанції про оплату.

Попенко зауважує, якщо послуги надаються неналежним чином, то потрібно документувати проблему, офіційно скаржитися постачальнику та, за потреби, звертатися до суду. Оплачувати слід лише ті послуги, які фактично були надані, аби не платити зайвого через неточні нарахування.