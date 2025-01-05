Деяким жінкам можна вийти на пенсію достроково: про кого мова

Матерям, які виховуються осіб з інвалідністю з дитинства, можна подати заяву на призначення пенсії достроково. Це можна зробити у 50 років при наявності відповідного стажу. Подати заяву можна як офлайн, так і онлайн.

Чи можуть жінки, що виховують дітей з інвалідністю, отримати пенсію достроково

Матері, які виховували дітей з інвалідністю до 6 років, можуть піти на пенсію не у 60 років, а у 50 років з наявним страховим стажем у 15 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відтак подати заяву можна ще до настання 50 років, тобто за місяць до дня народження.

Зауважте! Для подання заяви онлайн потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати кольорові копії документів.

Які документи потрібно мати для пенсії:

Паспорт,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП),

Документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, свідоцтво про народження дитини тощо),

Свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища,

Документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (витяг з акта огляду МСЕК,

Медичний висновок закладу охорони здоров'я,

Посвідчення отримувача допомоги,

Довідка органу, що призначає допомогу, про період призначення такої допомоги),

Довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням),

Реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк),

Фотографію для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).

Як подати документи онлайн

Подата заявку на пенсію для матерів онлайн можна за наступним алгоритмом: