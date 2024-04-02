Субсидія на комуналку стане меншою: у ПФУ пояснили, чому

Житлова субсидія на оплату ЖКП для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні. Тобто, з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Як буде виплачувати субсидія у травні

У заяві Пенсійного фонду України зазначено, що зменшення субсидій не обумовлене фінансовими обмеженнями з боку держави, а випливає з завершення опалювального сезону в країні. Тобто, з 15 квітня вартість тепла, газу та електроенергії під час розрахунку субсидій не буде враховуватися повністю.

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Відповідно, у травні за квітень одержувачам субсидій дадуть державну допомогу тільки за 15 днів квітня.

Субсидія на неопалювальний сезон

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України , житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

На неопалювальний сезон, тобто на період з 1 травня по 30 вересня, Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду – автоматично. За умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.

Водночас серед одержувачів є певна категорія, якій субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації. Перелік категорій громадян, які мають звернутись з новим пакетом документів для призначення субсидії – за посиланням.