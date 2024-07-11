Які пільги на житло мають українські військовослужбовці

Чинні військовослужбовці, учасники бойових дій та ветерани війни мають право на низку пільг. Зокрема, на пільги з користування житлом, оплати комунальних послуг та користування опаленням.

Житлові пільги для військовослужбовців

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, а також їхні сім’ї, що знаходяться на їхньому утриманні, мають право на 50% знижку на комунальні послуги. Для отримання цієї пільги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою або подати її онлайн.

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Крім того, учасники бойових дій мають право на низку пільг, пов'язаних із житлом, зокрема:

75% знижка на користування житлом : покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

: покриває 75% вартості в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю. 75% знижка на оплату комунальних послуг : це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб.

: це стосується газу, електроенергії та скрапленого балонного газу для побутових потреб. 75% знижка на паливо : включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

: включає рідке паливо для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення. Переважне користування всіма послугами зв’язку та встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах: включає знижки 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи. Абонентна плата за користування телефоном становить 50% від тарифу.

Житлові пільги для родин військових

Члени сімей загиблих захисників також мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. Для них передбачені:

50% знижка на комунальні послуги : включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі.

: включає газ, електроенергію та інші комунальні платежі. Безкоштовні капітальний та поточний ремонти: покривають ремонт будинків чи квартир.

Крім того, учасники бойових дій (УБД) мають можливість:

Вступати до житлово-будівельних та гаражних кооперативів, стоянок та садових товариств першочергово.

Військові також мають пільги на:

Отримання позик на будівництво або ремонт житла, приєднання до інженерних мереж : включає зведення або придбання дач та облаштування садових ділянок. Позики можна погашати протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.

: включає зведення або придбання дач та облаштування садових ділянок. Позики можна погашати протягом десяти років, починаючи з п'ятого року після завершення будівництва. Поліпшення житлових умов: включає першочерговий ремонт або забезпечення нерухомістю, а також першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Серед інших пільг: