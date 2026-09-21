Виплата 19 400 гривень на зиму: що потрібно зробити для отримання коштів

Держава готує масштабну фінансову допомогу для тих, хто зустрічатиме опалювальний сезоу у прифронтових регіонах. Однак оформити виплату онлайн цьогоріч не можна.

Кому призначені нові виплати

Йдеться про урядову програму "Зимова підтримка", за якою жителі прифронтових територій отримають по 19 400 гривень на домогосподарство, про що йдеться в інтерв'ю міністра соціальної політики Дениса Улютіна.

Оформити допомогу онлайн цьогоріч не вийде, адже така опція просто не передбачена правилами.

Заяву необхідно подати особисто:

через ЦНАП;

орган місцевого самоврядування;

відділення Пенсійного фонду тощо.

Зробити це потрібно до 30 жовтня. Гроші надійдуть на банківський рахунок або готівкою через найближче відділення Укрпошти.

Денис Улютін Міністр соціальної політики Заявку потрібно все-таки подати персонально. Ми зі свого боку створюємо канали, як саме це можна зробити. Якщо це, наприклад, Херсон, де ми були нещодавно, то в укриттях багатоквартирних будинків ми самі приймаємо заяви. Якщо це інші формати — так само повідомляють соціальну службу або орган місцевого самоврядування, щоб подати заявку.

Наголошується, що особисте подання заяви допомагає ідентифікувати людину. Крім того, особа сама визначає канал, яким чином здійснюватиметься виплата.

Знову ж таки, у зоні 0-20 кілометрів це банківський рахунок або Укрпошта, у зоні 20-50 кілометрів, де оперують наші міжнародні партнери, це банківський рахунок або Western Union як їхній платіжний партнер. Це два основні канали,

– зазначив міністр.

Нагадаємо, що 11 категорій вразливості можуть податися на виплату. Отримати гроші можуть домогосподарства, члени яких на дату подання заяви проживають у громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей, включених до відповідних переліків територій, де ведуться або велися бойові дії, за винятком ТОТ.

Ба більше, цьогоріч грошова допомога не прив'язана до конкретних товарів. Кожне домогосподарство може самостійно визначити, як підготуватися до опалювального сезону.