14 березня, 12:14
Затишшя перед бурею: злотий трохи впав у ціні напередодні вихідних
Основні тези
- Злотий знизився до 10,71 гривні за офіційним курсом в Україні станом на 14 березня, що на 5 копійок менше від попереднього дня, що може стати чудовим приводом для купівлі польської валюти.
- Середня ціна купівлі злотого у банках - 10,37 гривні, продаж - 11,05 гривні, тоді як обмінники купують по 10,65 гривні і продають по 10,80 гривні.
Злотий трохи здешевшав перед вихідними, що може стати гарною можливістю для купівлі валюти. До цього моменту польська валюта показала значне та стрімке зростання протягом тижня.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 14 березня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,71 гривні (-5 копійок від 13 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках і обмінниках.
- Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,37 гривні (без змін) та продаж – 11,05 гривні (без змін).
- Водночас обмінники купують злоті по 10,65 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,80 гривні (без змін).
Скільки коштують 100 злотих сьогодні
- Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 071 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 105 гривень в обмінниках та 1 080 гривень у банках.
- Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 065 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 037 гривень.
Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.