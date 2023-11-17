Другий етап пом'якшення валютних обмежень: як це впливатиме на курс

У жовтні НБУ запровадив режим керованої гнучкості. Зараз відбуватиметься наступний крок, а саме поступове пом'якшення валютних обмежень.

Які нововведення готує НБУ

Банкір Андрій Пишний повідомив, що НБУ продовжує впровадження більшої гнучкості обмінного курсу, а також поступове повернення до інфляційного таргетування, повідомляє 24 Канал. Однак, це лише перший етап, передбачений стратегічним планом.

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Андрій Пишний Голова НБУ Можу нас усіх привітати – уже шість тижнів ми живемо без фіксованого курсу. Валютний ринок працює, працюють попит і пропозиція, так, за відчутної присутності НБУ, але поступ ринку очевидний.

Пишний підсумував, що перехід від фіксованого курсу до керованого гнучкого пройшов доволі успішно. Зараз НБУ готується до наступних кроків.

НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації й це те, що точно зробить життя бізнесу легшим.

– пояснює Пишний

Які етапи запланували у НБУ для відновлення української економіки та стабілізації валютного ринку: