Соціальні та пенсійні виплати: що зміниться для українців з 1 серпня

Уряд запроваджує новий порядок надання соціальної допомоги. Скорочень зазнають майже усі сфери пільг. Можновладці стверджують, що такі реформи - вимушена міра для регуляції витрат державних коштів.

Які зміни на ВПО чекають з 1 серпня

Уряд запроваджує новий порядок отримання грошової допомоги. З 1 серпня значна кількість ВПО перестане отримувати допомогу.

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Без виплат ВПО залишаться громадяни, які:

перебувають закордоном сукупно більше 45 днів (виключення складають лікування, стажування, відрядження);

здійснили покупку транспортного засобу або нерухомості більш ніж на 100 тисяч гривень;

мають депозит, який перевищує 100 тисяч гривень;

придбали валюту більш ніж на 100 тисяч гривень;

знаходяться у місцях позбавлення волі;

мають житло у області, де не ведуться активні бойові дії та немає окупації.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила про це під час телемарафону, передає 24 Канал. Вона вважає що ці кошти мають бути спрямовані на підтримку тих людей, які опинилися у скрутному становищі і продовжують перебувати на території України.

Якщо людина понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то, виходить, що вона вибрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується саме на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами.

– вважає Дарина.

У громадян, що підпадають під визначені категорії анулюється можливість виплат.

Чи буде підвищення пенсій

Останній перерахунок пенсій відбувся у березні 2023 року. Однак, у липні надбавки до виплат змогли додатково отримати пенсіонери, які відійшли на відпочинок за спеціальними законами. Загалом доплати отримали 19 419 громадян. В середньому, сума надбавки склала 1 021 гривню.

Які категорії пенсіонерів отримали доплати в липні:

держслужбовці – 1 046,7 гривні;

народні депутати України – 1 450,98 гривні;

працівники органів місцевого самоврядування – 634,89 гривні;

науковці – 422,51 гривні.

Уряд повідомляє, що найближчим часом підвищень не планується.

Які аліменти потрібно виплачувати у 2023

Розмір аліментів визначається відповідно до прожиткового мінімума і має бути не менше ніж 50% від нього. На суму також впливає вік дитини.

Станом на 2023 рік прожитковий мінімум складає: для дітей до 6 років – 2 272 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень.

Тобто станом на тепер мінімальний розмір аліментів:

1 136 гривень – дитина до 6 років;

1 416,5 гривень – від 6 до 18 років;

1 342 гривні – від 18 до 23 років (за умови продовження навчання).

Якщо виплата по аліментах не проведена вчасно, то у сумі заборгованості враховується індекс інфляції за весь час, а також 3% річних від суми боргу.