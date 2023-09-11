Мінфін занепокоєний через зміцнення гривні: як це вплине на долар

НБУ докладав значних сил, аби зміцнити національну валюту. Таким чином гривневі депозити стали дуже привабливими для українців, чи вплине це на долар, читайте далі.

Яким буде долар у 2024 році

На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України" міністр Сергій Марченко заявив, що зміцнення гривні його непокоїть, адже через це можуть початися сильні коливання курсу валют, передає 24 Канал. На його думку, ціна за 1 долар може перетнути позначку 40 гривень.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Нас турбує зміцнення гривні. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривні за 1 долар.

Марченко наголосив, що його думка засновується саме на прогнозах Мінекономіки та інших владних структур, на основі яких і формуються заяви Мінфіну.

Курс валют в кінці 2023 року

Найбільша інвестиційна компанія України – Dragon Capital заявила, що НБУ може відпустити курс в кінці 2023 року. Вірогідно, це рішення залишатиметься дійсним і на початку 2024 року.

Експерти вважають, що до кінця 2023 року, курс сягатиме 36,6 – 37,5 гривень за долар.

Під час попереднього прогнозу, йшлося про 39 гривень за долар в кінці 2023 року.