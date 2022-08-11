Європейський ринок для росії – основний: чи зможе кремль знайти альтернативу для експорту нафти

У Європу надходить половина всієї російської нафти та нафтопродуктів. Проте там можуть відмовитися від енергоресурсів країни-окупанта вже до кінця року. Куди ж росія зможе експортувати свою нафту – читайте припущення експерта у статті.

Про це 24 каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Кобаль. Він наголосив, що Європа знайде альтернативи російській нафті. Проблематично буде лише Словаччині та Угорщині, але вони мають відтермінування.

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Чи зможе росія знайти альтернативу

За словами Кобаля, європейський ринок для російської нафти є основним, зокрема в обсягах. Адже Європа – це багатий регіон і знайти йому заміну буде практично неможливо.

Ми знаємо, що в кілька разів збільшилося постачання російської нафти в Індію. Проте якщо подивитися, де знаходиться Сибір та Індія, то можна зрозуміти, що вона для росії не стане альтернативою європейському ринку,

– пояснив експерт.

Він каже, що до індії ближче там знаходяться Персидські країни і постачання нафти звідти буде дешевше.

Чи вплинуть на Індію знижки від росії? На це експерт відповів, що коли нафта коштує 100 доларів за барель, то ці знижки працюватимуть, а коли вона коштуватиме 50 доларів, то знижки не будуть працювати.

Коли ціни впадуть, тоді почнуться проблеми для російського експорту. А зараз, коли ціни на енергоносії залишаються високими, падіння обсягів нафти для росії не є смертельними. Але якщо на це накладеться ще дешева ціна, тоді для росії настануть складні часи,

– зауважив Кобаль.

Він наголосив, що в Китаю дуже складний ринок. "Він великий, але на нього претендує багато інших країн, тому росії конкурувати в Азії за Індію та Китай буде дуже складно", – вважає він.

Експерт переконаний, що росії вже складно видобувати нафту та продавати її зі знижкою. Це б'є по її економіці.

Кобаль наголосив, що продавати нафту по 70 доларів за барель при знижці у 25 – 30 доларів для росії буде важко. А коли ціни опустяться ще більше, то про російський видобуток нафти можна буде забути.

Кобаль про проблеми експорту російської нафти: відео 24 каналу



До слова, разом з тим світ також відмовляється від російського газу та вугілля. У ЗМІ повідомили про плани Євросоюзу про розвиток співпраці з країнами Африки з метою налагодження постачання зрідженого природного газу.