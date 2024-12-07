Знижка на комуналку для УБД у 2025 році: чого очікувати

Українські військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть скористатися різноманітними пільгами, наданими державою. Серед них є й чимала знижка на комунальні послуги.

Пільги на комунальні послуги для УБД

Пільги для учасників бойових дій, що діють у 2024 році, зберігаються й у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України. А саме мова йде про:

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75% знижка на оплату за користування житлом;

75% знижка на комунальні послуги;

75% знижка на вартість палива для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;

100% знижка на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Зауважте! Площа житла, на яку надається знижка під час розрахунку плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку. Додатково на кожну сім’ю надається 10,5 квадратного метра.

Після отримання статусу УБД необхідно подати дві заяви: одну – для внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), і другу – для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Ці заяви слід подавати до Пенсійного фонду України. Крім заяв, потрібно мати оригінали та копії таких документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій.

Важливо! Пільги на комунальні послуги можуть отримати лише особи, які вже мають статус учасника бойових дій. Якщо ви перебуваєте на етапі оформлення статусу, пільги на комуналку не будуть доступні.