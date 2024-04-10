100% знижка на комуналку: як українцям отримати таку пільгу

Українці можуть скористатися правом на 100% знижку на оплату ЖКП. Така пільга надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості, за умови, що вони мали певну професію.

Як отримати таку пільгу на комуналку

Для отримання знижки потрібно подати заяву у ПФУ. Однак, це можна зробити у випадку, якщо пенсіонер відповідає певній професії, працював в сільській місцевості та продовжує там проживати після виходу на пенсію.

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При цьому, така особа має мати не більш як 4 240 гривень середньомісячного доходу сім'ї на одну особу за останні пів року.

Відтак, знижку на комунальні послуги та паливо можуть отримати пенсіонери наступних професій:

працівники музеїв;

працівники бібліотек;

спеціалісти з захисту рослин;

працівники сфери освіти;

працівники державних і комунальних закладів культури, зокрема освітніх закладів у сфері культури;

працівники медичної та фармацевтичної галузі.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.

Як оформити пенсіонеру знижку

Таким чином, пенсіонеру, який відповідає критеріям, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості та спеціальну довідку про право на пільги.

Щоб подати заяву та документи до Пенсійного фонду, є кілька шляхів: