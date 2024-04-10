100% знижка на комуналку: як українцям отримати таку пільгу

10 квітня 2024, 08:40
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Джерело:

ПФУ

Українці можуть скористатися правом на 100% знижку на оплату ЖКП. Така пільга надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості, за умови, що вони мали певну професію.

Як отримати таку пільгу на комуналку

Для отримання знижки потрібно подати заяву у ПФУ. Однак, це можна зробити у випадку, якщо пенсіонер відповідає певній професії, працював в сільській місцевості та продовжує там проживати після виходу на пенсію.

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При цьому, така особа має мати не більш як 4 240 гривень середньомісячного доходу сім'ї на одну особу за останні пів року.

Відтак, знижку на комунальні послуги та паливо можуть отримати пенсіонери наступних професій:

  • працівники музеїв;
  • працівники бібліотек;
  • спеціалісти з захисту рослин;
  • працівники сфери освіти;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, зокрема освітніх закладів у сфері культури;
  • працівники медичної та фармацевтичної галузі.
Важливо! Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.

Як оформити пенсіонеру знижку

Таким чином, пенсіонеру, який відповідає критеріям, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості та спеціальну довідку про право на пільги.

Щоб подати заяву та документи до Пенсійного фонду, є кілька шляхів:

  • Відвідати сервісні центри ПФУ, представників виконавчих органів місцевих рад або центри адміністративних послуг особисто;
  • Надіслати документи поштою безпосередньо до відповідного органу Фонду;
  • Звернутися онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або портал Дія.
Автор: Катерина Добровольська