Як отримати таку пільгу на комуналку
Для отримання знижки потрібно подати заяву у ПФУ. Однак, це можна зробити у випадку, якщо пенсіонер відповідає певній професії, працював в сільській місцевості та продовжує там проживати після виходу на пенсію.
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При цьому, така особа має мати не більш як 4 240 гривень середньомісячного доходу сім'ї на одну особу за останні пів року.
Відтак, знижку на комунальні послуги та паливо можуть отримати пенсіонери наступних професій:
- працівники музеїв;
- працівники бібліотек;
- спеціалісти з захисту рослин;
- працівники сфери освіти;
- працівники державних і комунальних закладів культури, зокрема освітніх закладів у сфері культури;
- працівники медичної та фармацевтичної галузі.
Як оформити пенсіонеру знижку
Таким чином, пенсіонеру, який відповідає критеріям, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості та спеціальну довідку про право на пільги.
Щоб подати заяву та документи до Пенсійного фонду, є кілька шляхів:
- Відвідати сервісні центри ПФУ, представників виконавчих органів місцевих рад або центри адміністративних послуг особисто;
- Надіслати документи поштою безпосередньо до відповідного органу Фонду;
- Звернутися онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або портал Дія.