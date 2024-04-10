Как получить такую льготу на коммуналку

Для получения скидки нужно подать заявление в ПФУ. Однако это можно сделать в случае, если пенсионер соответствует определенной профессии, работал в сельской местности и продолжает там проживать после выхода на пенсию.

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При этом, такое лицо должно иметь не более чем 4 240 гривен среднемесячного дохода семьи на одного человека за последние полгода.

Поэтому, скидку на коммунальные услуги и топливо могут получить пенсионеры следующих профессий:

  • работники музеев;
  • работники библиотек;
  • специалисты по защите растений;
  • работники сферы образования;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, в частности образовательных учреждений в сфере культуры;
  • работники медицинской и фармацевтической отрасли.

Как оформить пенсионеру скидку

Таким образом, пенсионеру, который соответствует критериям, нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и специальную справку о праве на льготы.

Чтобы подать заявление и документы в Пенсионный фонд, есть несколько путей:

  • Посетить сервисные центры ПФУ, представителей исполнительных органов местных советов или центры административных услуг лично;
  • Отправить документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда;
  • Обратиться онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія.