Ексклюзивно для пенсіонерів: які мобільні оператори надають знижки на мобільний звʼязок

Деякі мобільні оператори в Україні пропонують спеціальні тарифні плати для пенсіонерів. Адже нині тарифи на мобільні послуги для людей пенсійного віку часто фінансово недосяжні.

Спеціальні тарифи для пенсіонерів

В Україні мобільні оператори пропонують пенсіонерам різноманітні знижки та спеціальні тарифи. Зокрема, деякі компанії надають знижки на абонентську плату, пакети послуг, або безкоштовні хвилини для дзвінків і мобільний інтернет.

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Зокрема, оператор мобільного зв'язку "Київстар" запровадив тарифні плани для пенсіонерів та осіб з інвалідністю I – III груп. Ці тарифи розроблені для зручності та підтримки соціально вразливих категорій населення.

Зауважте! Доступні два спеціальні пакети: "Любов до батьків" за 125 гривень на чотири тижні та "Любов до батьків. Домашній" за 175 гривень.

Lifecell та Vodafone не мають спеціальних тарифів для пенсіонерів, проте обидва оператори дозволяють створити індивідуальні тарифні плани з вибором необхідних послуг. Крім того, доступні базові недорогі тарифи, які пропонують основні послуги, такі як: дзвінки, інтернет і СМС, за помірною ціною.