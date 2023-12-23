У 2024 році пенсії перерахують декілька разів: як це вплине на виплати

У 2024 році очікується зростання пенсійних виплат. Підвищення пенсій буде відбуватися поступово, до квітня місяця.

Як зміняться виплати з 1 січня

З початку 2024 року заплановано планове підвищення мінімальних пенсійних виплат, відповідно до зростання прожиткового мінімуму. З 2 093 гривень пенсії збільшаться до 2 361 гривні. Відповідно доплати за понаднормовий стаж стануть 23,6 замість 20,9 гривні.

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На зростання пенсії вплине і підвищення мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Збільшення стосуватимуться пенсіонерів, яким щонайменше 65 років і вони мають стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Їхня мінімальна пенсія у 2023 році становить 2 680 гривень. У наступному році вона зросте до 2 840 гривень.

Коли зростуть виплати усіх пенсіонерів

Масштабна індексація пенсійних виплат запланована на березень 2024 року. Окрім перерахунку відбудеться впровадження системи пенсійних балів. Це нововведення має дозволити значно підвищувати пенсії тих, хто отримує виплати, які нараховувались за старою формулою.

У квітні відбудеться нова хвиля зростання мінімальної зарплати на 900 гривень. Вона становитиме 8 тисяч гривень. Це означає, що пенсіонери старше 65 років, які набули повний страховий стаж будуть отримувати мінімальні пенсійні виплати у сумі 3 200 гривень.

Окрім цього відбудеться перерахунок пенсій у тих громадян, які продовжували працювати. Їм додадуть набутий стаж.