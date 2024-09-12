Розслаблятись не варто: чому євро може подорожчати восени

На фоні зростання цін, збільшення податків, перебоїв з електроенергією, що впливає на економіку, компенсаторним механізмом, що стримуватиме зростання валютних курсів, може стати активний розвиток кредитування та стимулювання бізнесу до розвитку. Однак у найближчий тиждень будь-які курсові зміни навряд чи будуть значними.

Що відбуватиметься з євро

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що на наступному тижні ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться. Щоденні курсові коливання будуть незначними.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна сказати, що на даний час валютний ринок перебуватиме під "наглядом" регулятора, що стане справжньою "загатою" від будь-яких неочікуваних і найголовніше – небажаних різких змін.

На думку Лєсового найбільше вплинуть на валютний ринок такі фактори:

зростання цін та збільшення податкового навантаження;

обсяги фінансової допомоги від країн-партнерів;

загальна економічна ситуація в країні.

Також не можна недооцінювати вплив непрямих чинників:

подій на фронті;

наслідків війни (наприклад, пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів).

Яким буде курс євро у другій половині вересня

Коридори валютних коливань: 44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

44 – 46 гривні за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів залежатиме від місця:

Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,5 гривні за євро.

У цей період середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку складатиме 0,3 – 0,5 гривні.