Скільки грошей можна витратити за день за кордоном

Національний банк України встановив ліміт у 100 тисяч гривень на місяць для витрат за кордоном. Це максимальна сума, яку особа може витратити в одному банку протягом місяця, як при покупках у торгових точках, так і при знятті готівки в банкоматах.

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Зауважте! Це стосується тільки безготівкових коштів. Таким чином, українці можуть і надалі проводити валютно-обмінні операції з готівкою без будь-яких обмежень на суму.

З 10 вересня Національний банк України ввів нові обмеження на використання валютних карток за кордоном. Вони стосуються двох основних категорій: нерухомості та коштовних товарів. Зокрема, встановлено щомісячний ліміт у 100 тисяч гривень еквівалентом для таких товарів і послуг: