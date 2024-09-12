Сколько денег можно потратить за день за границей

Национальный банк Украины установил лимит в 100 тысяч гривен в месяц для расходов за рубежом. Это максимальная сумма, которую лицо может потратить в одном банке в течение месяца, как при покупках в торговых точках, так и при снятии наличных в банкоматах.

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Заметьте! Это касается только безналичных средств. Таким образом, украинцы могут и в дальнейшем проводить валютно-обменные операции с наличными без каких-либо ограничений на сумму.

С 10 сентября Национальный банк Украины ввел новые ограничения на использование валютных карточек за границей. Они касаются двух основных категорий: недвижимости и ценных товаров. В частности, установлен ежемесячный лимит в 100 тысяч гривен эквивалентом для таких товаров и услуг: