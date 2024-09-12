Что будет происходить с евро

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится. Ежедневные курсовые колебания будут незначительными.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно сказать, что в настоящее время валютный рынок будет находиться под "надзором" регулятора, что станет настоящей "запрудой" от любых неожиданных и самое главное – нежелательных резких изменений.

По мнению Лесового больше всего повлияют на валютный рынок следующие факторы:

рост цен и увеличение налоговой нагрузки;

объемы финансовой помощи от стран-партнеров;

общая экономическая ситуация в стране.

Также нельзя недооценивать влияние косвенных факторов:

событий на фронте;

последствий войны (например, повреждения инфраструктуры в результате обстрелов).

Каким будет курс евро во второй половине сентября

Коридоры валютных колебаний: 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты до 1 – 1,3 гривны за евро.

Разница курсов будет зависеть от места:

Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро.

В этот период средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 0,3 – 0,5 гривны.