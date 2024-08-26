Як зміниться соціальна пенсія з вересня

Частина пенсіонерів має право на соціальну пенсію. Йдеться про осіб, які сягнули пенсійного віку, проте вони не мають необхідної кількості страхового стажу.

Як працює соціальна пенсія

Соціальна пенсія визначається індивідуально. Вона рівна різниці між теперішнім прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом сім'ї на особу (за останні пів року).

Читайте також Перебої в енергосистемі Молдови: наслідки масованого удару Росії по Україні

Перевірка розміру соціальної пенсії відбувається кожні 6 місяців. При розрахунках враховуються зміни доходу та майнового стану.

Зараз прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривню. Відповідно, якщо середньомісячний дохід сім'ї перевищує це значення, соціальна пенсія не надається.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія не може бути більшою ніж прожитковий мінімум для працездатної особи. Зараз це 3 028 гривень.

Скільки стажу потрібно пенсіонеру

Кількість необхідного стажу прямо залежить від віку особи. Аби вийти на пенсію у 2024 році пенсіонеру буде достатньо:

щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років – 31 рік стажу;

в 63 роки – 21 рік;

в 65 років – 15 років.

Зауважте! У наступні роки мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть.