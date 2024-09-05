Газові резерви й тарифи: чи варто готуватися до підвищення цін

Зростання тарифів на газ завжди актуальне питання, яке викликає занепокоєння серед споживачів. Про те, чи зміняться тарифи на газ найближчим часом, читайте далі.

Чи вплине закачування газу у сховища на тарифи

Як розповів директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович, від квітня 2024 року в Україні закачують газ у підземні газові сховища. І, за його словами, уряд, очевидно, сформує резерв на цей рік з урахуванням встановлених завдань щодо обсягів накопичення газу.

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Втім, поки підвищення тарифів на газ не планується. Уряд ухвалив рішення, що до кінця опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів залишаться незмінними.

Роман Ніцович Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Представники "Нафтогазу" повідомили, що в сховищах був навіть певний резерв. Вочевидь, на нинішній рік цей резерв буде сформований з урахуванням тих задач по обсягам накопичення газу, які поставив уряд. Також у компанії декларують, що продовжують викуповувати газ у приватних компаній і нарощують видобуток. Очевидно, якщо в нас не сильно відновлюється попит, то значна частина цього газу буде закачано.

Втім, експерт енергетичного ринку Андріан Прокіп утримується від прогнозів на тлі триваючих бойових дій. Водночас за його словами, поточна динаміка вказує на високі шанси досягнення цільового обсягу газу до листопада з мінімальними обсягами імпорту.

Нагадаємо! Україна минулої зими змогла обійтися без імпортного палива, використовуючи виключно газ власного видобутку.