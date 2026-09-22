Енергоатом раптово звільнив очільника перед стартом опалювального сезону

Підготовка до найскладнішого опалювального сезону змушує державу йти на радикальні кадрові кроки у стратегічних компаніях. Жорсткі рішення ухвалюються миттєво, якщо виникають сумніви у здатності менеджменту втримати енергетичний фронт.

Чому наглядова рада звільнила очільника "Енергоатому"

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" ухвалила рішення негайно припинити повноваження Павла Ковтонюка, який виконував обов'язки голови та члена правління. Тимчасовим очільником стратегічної компанії призначено Олександра Остаповця, про що йдеться в офіційній заяві наглядової ради.

Головною причиною такого різкого кроку стала провальна оцінка роботи попереднього керівника. У раді прямо заявили про втрату довіри до здатності Ковтонюка забезпечувати виконання рішень та керувати компанією у критично важливий для енергосистеми період.

Важливо! Для пересічних споживачів стабільність "Енергоатома" – це базова гарантія того, що взимку в розетках буде світло, адже саме атомна генерація покриває більшу частину потреб країни. Мандат нового тимчасового керівника Олександра Остаповця передбачає жорсткий контроль за підготовкою до опалювального сезону в умовах воєнного стану. Він має забезпечити безперебійну роботу АЕС та організувати плавний перехід влади до нового постійного керівництва, щоб уникнути будь-яких збоїв у генерації електроенергії.

Які рішення передували цьому кроку

Наразі "Енергоатом" перебуває у стадії масштабної трансформації, яка стала наслідком гучних розслідувань НАБУ щодо корупції в закупівлях. Щоб унеможливити розкрадання державних коштів, компанія впроваджує нову модель корпоративного управління, назавжди розділяючи фінанси та безпеку.

За результатами незалежного відбору за участю міжнародної компанії Korn Ferry, новим гендиректором (CEO) обрано Юрія Ткачука, який раніше працював у "Нафтогазі" та "Укрнафті". Водночас за ядерну безпеку відповідатиме Павло Павлишин, який отримав безпрецедентне право зупиняти будь-які процеси на АЕС у разі загрози. Поки обидва переможці проходять обов'язкові регуляторні процедури перед офіційним призначенням, наглядова рада здійснюватиме посилений контроль за діями тимчасового керівництва.