Почему наблюдательный совет уволил главу "Энергоатома"

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" принял решение немедленно прекратить полномочия Павла Ковтонюка, исполнявшего обязанности председателя и члена правления. Временным руководителем стратегической компании назначен Александр Остаповец, о чем говорится в официальном заявлении наблюдательного совета.

Главной причиной такого резкого шага стала провальная оценка работы предыдущего руководителя. В Раде прямо заявили о потере доверия к способности Ковтонюка обеспечивать выполнение решений и управлять компанией в критически важный для энергосистемы период.

Важно! Для рядовых потребителей стабильность "Энергоатома" – это базовая гарантия того, что зимой в розетках будет свет, ведь именно атомная генерация покрывает большую часть потребностей страны. Мандат нового временного руководителя Александра Остаповца предусматривает жесткий контроль за подготовкой к отопительному сезону в условиях военного положения. Он должен обеспечить бесперебойную работу АЭС и организовать плавный переход власти к новому постоянному руководству, чтобы избежать каких-либо сбоев в выработке электроэнергии.

Какие решения предшествовали этому шагу

В настоящее время "Энергоатом" находится на этапе масштабной трансформации, которая стала следствием громких расследований НАБУ по фактам коррупции в сфере закупок. Чтобы исключить возможность хищения государственных средств, компания внедряет новую модель корпоративного управления, навсегда разделяя финансы и безопасность.

По итогам независимого отбора с участием международной компании Korn Ferry новым генеральным директором (CEO) избран Юрий Ткачук, ранее работавший в "Нафтогазе" и "Укрнафте". В то же время за ядерную безопасность будет отвечать Павел Павлишин, получивший беспрецедентное право останавливать любые процессы на АЭС в случае угрозы. Пока оба победителя проходят обязательные регуляторные процедуры перед официальным назначением, наблюдательный совет будет осуществлять усиленный контроль за действиями временного руководства.