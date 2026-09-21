Кто возглавит "Энергоатом"

Такое решение было принято после оценки 78 кандидатов по результатам независимых конкурсных отборов, которые проходили с июня по сентябрь 2026 года при участии международной консалтинговой компании Korn Ferry, говорится в пресс-релизе компании.

Юрий Ткачук, избранный на должность генерального директора (Chief Executive Officer, CEO), в настоящее время возглавляет "Укргаздобыча", которая является крупнейшей газодобывающей компанией Украины.

До этого Ткачук работал в "Укрнафте":

С ноября 2022 года он занимал должность финансового директора компании, отвечая, в частности, за финансовую стратегию, управление рисками и инвестиционную политику.

В мае – декабре 2025 года исполнял обязанности руководителя "Укрнафты".

С июля 2026 года также является членом правления "Нафтогаза".

В целом Юрий Ткачук имеет более 25 лет опыта работы в энергетическом и промышленном секторах.

Кто будет отвечать за ядерную безопасность

Победителем конкурса на должность директора по ядерной безопасности и эксплуатации (Chief Nuclear Officer, CNO) стал Павел Павлишин.

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Он более 30 лет работает в атомной энергетике:

в 2012–2022 годах Павлишин возглавлял Ровенскую АЭС;

в декабре 2019 – марте 2020 года временно исполнял обязанности президента "Энергоатома".

После начала полномасштабной войны Павлишин перешел на должность директора "Атомремонтсервиса", а с октября 2022 года работает первым заместителем городского головы Вараша – города-спутника Ровенской АЭС,

Почему должности разделили

Раньше в "Энергоатоме" один человек руководил и финансами, и безопасностью, теперь эти функции разделили.

Назначение двух отдельных руководителей является частью новой модели корпоративного управления компанией:

Теперь Юрий Ткачук будет отвечать за общее управление и развитие компании;

а Павел Павлишин получил независимые полномочия остановить любой процесс на АЭС, если он угрожает безопасности украинцев.

Мы сознательно выбрали двух очень разных руководителей. Такое распределение полномочий соответствует устоявшейся практике ведущих операторов атомной энергетики в мире.

– пояснила председатель наблюдательной Рады Румина Велши.

Напомним, изменения в управлении стали следствием громких расследований. Как отметили в наблюдательной Раде, операция НАБУ по делу о коррупции в закупках выявила неспособность старых систем контролировать расходование государственных средств. Именно поэтому новые конкурсы проводились полностью независимо.