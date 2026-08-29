Не "1 сєнтября": як правильно назвати свято і перший день осені

"1 сєнтября" – фраза, яку ще можна почути напередодні початку навчального року. Але українською перший день осені називається зовсім інакше.

І тут є не лише питання перекладу, а й цікава історія самого слова "вересень", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "сєнтября", а "вересня" – чому саме так?

"1 сєнтября" – і в уяві одразу школа, букет квітів, святкова форма та перший дзвоник. Та якщо ми говоримо українською, ця знайома фраза звучатиме інакше. Українською правильно казати – "1 вересня".

Назва "сентябрь" є російською, а "сєнтября" – її розмовна форма, яка не відповідає українській літературній нормі.

В українській мові дев'ятий місяць року – "вересень", а отже:

"1 вересня – День знань";

"діти повертаються до школи 1 вересня";

"зустрінемося на початку вересня".

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Звідки взявся "вересень"?

Назва місяця пов'язана зі словом "верес" – рослиною, яка цвіте саме наприкінці літа – на початку осені. Тобто українська назва буквально пов'язана з природою та сезонними змінами.

Цікаво! Верес – невисокий вічнозелений кущ із дрібними рожево-фіолетовими квітами. У давнину його цвітіння було настільки помітною ознакою цього періоду, що від назви рослини утворилася й назва місяця – "вересень".

Верес / Magnifik

До речі, українська назва не є винятком: назви деяких інших місяців також пов'язані з природними явищами, рослинами чи сезонними роботами. Наприклад, "листопад" – із опаданням листя, а "квітень" – із цвітінням рослин.

А чому в інших мовах "сентябрь"?

Тут цікава історія. Назви місяців "сентябрь", "октябрь", "ноябрь", "декабрь" походять із латини.

Латинське septem означало "сім". "September" колись був сьомим місяцем року, адже в давньоримському календарі рік починався з березня. Згодом календар змінився, а назва залишилася. І російська мова перейняла латинську модель назви місяців, хоча дата початку нового року з часом змістилася.

Українська ж традиція пішла іншим шляхом і зберегла власні народні назви місяців, пов'язані з природою.

Тож запам'ятаймо: не "1 сєнтября" і не "1 сентября", а – "1 вересня". А якщо хочеться говорити особливо красиво, можна сказати: "перший день вересня", "початок вересня", "на початку осені".

Українська мова має власну назву для цього місяця – і в ній навіть захована маленька підказка від природи: верес. Говоріть українською!