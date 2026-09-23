"Агій на твою голову!": що означає колоритний український вислів

Почули від когось: "Агій на твою голову!" – і не зрозуміли, це вас сварять, проклинають чи просто дивуються? Насправді вислів належить до колоритної української діалектної фразеології, розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

"Агій на твою голову!" – що це означає?

Українська мова багата на емоційні вислови та слова І їх варто знати хоча б для того, щоб розуміти українську не лише за словником, а й чути її живий голос – із гумором, емоціями, діалектами та незвичними словами.

Є українські вислови, значення яких легше відчути, ніж пояснити одним словом. "Агій на твою голову!" – саме з таких. Чули його?

І тут варто розглянути хто чи що таке той "Агій", бо це слово стало навіть цікавою темою для обговорення у Тhreads.

Зазирнувши у словники ви зустрінете слово у кількох варіантах:

Агій!

Агі!

Аги!

Угій!

Огій!

Вогій!

Агі́й, або коротше агі́, – це вигук, яким висловлюють подив, обурення, роздратування, осуд або неприязнь.

Тому вислів "Агій на твою голову!" можна приблизно передати сучаснішою мовою як:

"Тьху на тебе!"

"От лихо з тобою!"

"Ну й ну!"

"Щоб тобі!"

"От же ж..."

Але важливо: точний відтінок залежить від ситуації та інтонації. Це могло бути і справжнє обурення, і докір, і емоційна реакція на чийсь вчинок.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про ще один цікавий емоційний вислів – "Вискочив як Пилип з конопель!", розповідали про його значення та походження.

Цікавий нюанс: вислів "агій на твою голову!" зафіксований як усталена вигукова фразема, зокрема в дослідженнях української фразеології.

Особливо цікаво, що цей вислів добре зберігся в західноукраїнських говірках. Але можна почути і "Агій на тебе / вас!", а у діалектах "Агій би сі!" чи "Агій бодайби!"

Такими варіантами поділилися у коментарях під дописом у відомій соцмережі:

Як пояснити людині не з Галичини значення слова "огій"? Бо, крім того, як те, що його треба відчути, я не знаю як інакше роздуплити

– пише khrys_914_tyna.

Хтось прокоментував, що чув цей вислів від діда чи баби, хтось – використовує сам, хтось – чує вперше. А ще пригадали, що знають чи зустрічали прізвище – Огій.

Є навіть прізвище / Скриншот

А звідки взялося "агій"?

Етимологічний словник пов'язує "агій" із вигуком "агі", який виражав невдоволення або лайку. Саме "агі" вважають складеним із вигуків "а" та "ги / гій / гі" зі значенням на кшталт "тю". Тому серед споріднених форм фіксуються також "агі", "агій", "агакай" та інші.

Тобто це не слово з конкретним предметним значенням. "Агій" – це емоційна реакція, приблизно так само, як "ой", "ах", "тьху", "тю". Тільки набагато колоритніша.

Ось так використовують "агій" / Скриншот

"Агій на твою голову!" можна зустріти й у художніх текстах. Наприклад, Остап Вишня писав: "Слухайте, пани, агій на вашу голову!". А Іван Франко використовував сам вигук "агій" у репліці персонажа.

Тому вислів "агій на твою голову" – один із тих мовних скарбів, які особливо добре передають живу інтонацію.