Услышали от кого-то: "Агий на твою голову!" – и не поняли, вас ругают, проклинают или просто удивляются? На самом деле это выражение относится к колоритной украинской диалектной фразеологии, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

"Агий на твою голову!" – что это значит?

Украинский язык богат эмоциональными выражениями и словами, и их стоит знать хотя бы для того, чтобы понимать украинский не только по словарю, но и слышать его живой голос – с юмором, эмоциями, диалектами и необычными словами.

Есть украинские выражения, значение которых легче почувствовать, чем объяснить одним словом. "Агий на твою голову!" – именно из таких. Слышали его?

И здесь стоит разобраться, кто или что такое этот "Агий", ведь это слово стало даже интересной темой для обсуждения в Тhreads.

Заглянув в словари, вы найдете это слово в нескольких вариантах:

Агій!

Агі!

Аги!

Угій!

Огій!

Вогій!

Аги́й, или короче аги́, – это восклицание, которым выражают удивление, возмущение, раздражение, осуждение или неприязнь.

Поэтому выражение "Агий на твою голову!" можно примерно передать на современном языке так:

"Тьху на тебе!"

"От лихо з тобою!"

"Ну й ну!"

"Щоб тобі!"

"От же ж..."

Но важно: точный оттенок зависит от ситуации и интонации. Это могло быть и настоящее возмущение, и упрек, и эмоциональная реакция на чей-то поступок.

Обратите внимание! Ранее мы писали о еще одном интересном эмоциональном выражении – "Выскочил как Филипп из конопли!", рассказывали о его значении и происхождении.

Интересный нюанс: выражение "агий на твою голову!" зафиксировано как устоявшаяся восклицательная фразема, в частности в исследованиях украинской фразеологии.

Особенно интересно, что это выражение хорошо сохранилось в западноукраинских говорах. Но можно услышать и "Агий на тебя / вас!", а в диалектах – "Агий бы си!" или "Агий бодайби!"

Этими вариантами поделились в комментариях под постом в известной социальной сети:

Как объяснить человеку, не родом из Галичины, значение слова "огий"? Ведь, кроме того, что его нужно почувствовать, я не знаю, как иначе донести

– пишет khrys_914_tyna.

Кто-то отметил, что слышал это выражение от деда или бабушки, кто-то – использует сам, кто-то – слышит впервые. А еще вспомнили, что знают или встречали фамилию – Огий.

Есть даже такая фамилия / Скриншот

А откуда взялось "агий"?

Этимологический словарь связывает "агий" с возгласом "аги", который выражал недовольство или ругательство. Само "аги" считается сложенным из восклицаний "а" и "ги / гий / ги" со значением вроде "тю". Поэтому среди родственных форм фиксируются также "аги", "агий", "агакай" и другие.

То есть это не слово с конкретным предметным значением. "Агий" – это эмоциональная реакция, примерно такая же, как "ой", "ах", "тьху", "тю". Только гораздо более колоритная.

Вот так используют "агий" / Скриншот

"Агий на твою голову!" можно встретить и в художественных текстах. Например, Остап Вишня писал: "Слушайте, господа, агий на вашу голову!". А Иван Франко использовал само восклицание "агий" в реплике персонажа.

Поэтому выражение "агий на твою голову" – одно из тех языковых сокровищ, которые особенно хорошо передают живую интонацию.