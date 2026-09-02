"Значні руйнування": Росія вдарила по Національному університету харчових технологій у Києві

Вранці 2 вересня росіяни вкотре атакували центр Києва ударними реактивними дронами. Цього разу пошкоджень зазнали навчальні корпуси Національного університету харчових технологій.

Атака відбулась просто під час навчання. Про це повідомили на сторінці кафедри іноземних мов професійного спрямування Національного університету харчових технологій в інстаграмі.

Що відомо про атаку

Корпуси університету зазнали значних руйнувань. В університеті зазначили, що наразі уточнюють кількість постраждалих.

Те, що ще вчора було звичним простором для навчання, роботи, зустрічей і сотень щоденних історій, сьогодні має зовсім інший вигляд. Але університет – це передусім люди. І поки ми разом, його не зруйнувати,

– написали у ЗВО.

З фото у мережі видно, що у будівлі сталася масштабна пожежа.



Вигляд вишу після атаки / Фото з інстаграму вишу

Зауважимо, що основні корпуси Національного університету харчових технологій розташовані неподалік від Червоного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка.

Що повідомляли раніше

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вдарили по університету в Києві під час занять.