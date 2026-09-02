Атака произошла прямо во время занятий. Об этом сообщили на странице кафедры иностранных языков профессиональной направленности Национального университета пищевых технологий в инстаграме.

Что известно о атаке

Корпуса университета понесли значительные разрушения. В университете отметили, что в настоящее время уточняют количество пострадавших.

То, что еще вчера было привычным пространством для учебы, работы, встреч и сотен повседневных историй, сегодня выглядит совсем иначе. Но университет – это прежде всего люди. И пока мы вместе, его не разрушить,

– написали в вузе.

Судя по фотографиям в сети, в здании произошел масштабный пожар.



Вид вуза после атаки / Фото из инстаграма вуза

Отметим, что основные корпуса Национального университета пищевых технологий расположены недалеко от Красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко.

Что сообщалось ранее

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты нанесли удар по университету в Киеве во время занятий.