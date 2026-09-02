Росіяни вдарили по вишу в центрі Києва: очільник МОН показав наслідки

Вранці 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Постраждалих немає.

Однак корпуси зазнали значних руйнувань. Наслідки ворожого удару по ЗВО на своїй сторінці у фейсбуці показав міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Які наслідки ворожої атаки по вишу

Очільник МОН підтвердив удар росіян по Національному університету харчових технологій в центрі Києва.

Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог підло атакує університет. Удар по закладу освіти – це завжди більше ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти,

– акцентував посадовець.

І зауважив, що повітряні тривоги та постійні загрози обстрілів безпосередньо впливають на організацію навчання. У різних регіонах ситуація відрізняється, тому учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі. Тож універсального рішення для всієї країни у цьому разі бути не може.

Органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях,

– уточнив він.

Наслідки ворожої атаки на виш

Що відомо про атаку