Росіяни вдарили по вишу в центрі Києва: очільник МОН показав наслідки
Вранці 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Постраждалих немає.
Однак корпуси зазнали значних руйнувань. Наслідки ворожого удару по ЗВО на своїй сторінці у фейсбуці показав міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
Які наслідки ворожої атаки по вишу
Очільник МОН підтвердив удар росіян по Національному університету харчових технологій в центрі Києва.
Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог підло атакує університет. Удар по закладу освіти – це завжди більше ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти,
– акцентував посадовець.
І зауважив, що повітряні тривоги та постійні загрози обстрілів безпосередньо впливають на організацію навчання. У різних регіонах ситуація відрізняється, тому учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі. Тож універсального рішення для всієї країни у цьому разі бути не може.
Органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях,
– уточнив він.
Наслідки ворожої атаки на виш
Що відомо про атаку
- Вранці 2 вересня росіяни вкотре атакували центр Києва ударними реактивними дронами. Цього разу пошкоджень зазнали навчальні корпуси Національного університету харчових технологій.
- Атака відбулась просто під час навчання. Загалом там було 160 студентів.
- На щастя, ніхто не постраждав. Студенти були в укритті.