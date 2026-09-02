Однако здания университета получили значительные повреждения. Последствия вражеского удара по вузу на своей странице в фейсбуке показал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
Каковы последствия вражеской атаки на вуз
Глава МОН подтвердил удар россиян по Национальному университету пищевых технологий в центре Киева.
Только вчера начался новый учебный год. И уже на второй день враг подло совершает атаку на университет. Удар по учебному заведению – это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это прежде всего угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Именно поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования,
– подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что воздушные тревоги и постоянные угрозы обстрелов напрямую влияют на организацию обучения. В разных регионах ситуация различается, поэтому ученики и студенты учатся очно, дистанционно или в смешанном формате. Поэтому универсального решения для всей страны в данном случае быть не может.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Органы местного самоуправления совместно с учебными заведениями определяют оптимальный формат обучения, исходя прежде всего из ситуации с безопасностью на местах,
– уточнил он.
Последствия вражеской атаки на вуз
Что известно об атаке
- Утром 2 сентября россияне провели очередную атаку центра Киева ударными реактивными дронами. На этот раз повреждения получили учебные корпуса Национального университета пищевых технологий.
- Атака произошла прямо во время занятий. Всего там находилось 160 студентов.
- К счастью, никто не пострадал. Студенты находились в укрытии.