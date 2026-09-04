У школах України перевірять якість організації харчування

У школах нашої держави найближчим часом відбудеться моніторинг якості організації харчування. Зараз уряд спільно з МОН та Держпродспоживслужбою напрацьовує відповідні механізми.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Що каже міністр про організацію харчування

Міністр каже: результат реформи шкільного харчування дитина має щодня бачити у своїй школі – отримувати якісне, безпечне та повноцінне харчування.

Так, держава забезпечує фінансування та формує вимоги до організації харчування, а громади організовують цей процес на місцях: здійснюють закупівлі, обирають постачальників і відповідають за якість послуг.

Бутенко наголосив, що харчування має бути якісним і безпечним.

Бачу різні дописи та коментарі в соцмережах. Це і батьки, щасливі, що їх дитина вперше смачно поїла у школі, але й такі, що нарікають на якість чи розмір порцій. Розширення програми на всіх школярів – це наша спільна відповідальність за якісне та безпечне харчування дітей у кожній школі,

– заявив він.

При цьому областям доручать зібрати зворотний зв’язок від батьків. Хочуть почути думку тих, хто безпосередньо бачить, як організоване харчування у школах для дітей. За словами міністра, на критичні випадки та конкретні проблеми треба реагувати оперативно.

Зауважимо, що у мережі поскаржилися на якість обіду для учнів у Чернівцях. Світлину обіду, де на пластиковій тарілці лежить сира морквина, кусень хліба й шматок запіканки, оприлюднив військовий Віталій Олійник.