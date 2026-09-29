Чи працюватимуть дитсадки під час блекаутів: що мають знати батьки

Українські заклади освіти повинні готуватися до можливих блекаутів восени – взимку. Їхні очільники при цьому у разі надзвичайної чи аварійної ситуації можуть запроваджувати один із запропонованих МОН режимів роботи у закладі.

Вони залежатимуть від умов. Для дитсадків МОН визначило шість режимів роботи у відповідному листі.

Як працюватимуть дитсадки

Пріоритетом під час будь-якої надзвичайної чи аварійної ситуації є життя і здоров’я дітей та працівників садка. Рішення про зміну, скорочення, продовження або тимчасове припинення перебування дітей має ухвалювати керівник закладу освіти.

Він має врахувати тривалість аварії та наявність резервного живлення, питної води, світла та можливість дотримання санітарно-гігієнічних норм, температурний режим у приміщеннях та можливість безпечного приготування й зберігання їжі, а також доступність і готовність укриття.

Обрати можна буде із таких режимів:

повний день перебування (якщо всі необхідні умови життєзабезпечення та безпеки збережено);

(якщо всі необхідні умови життєзабезпечення та безпеки збережено); скорочене перебування (якщо частина умов обмежена, але перебування дітей є безпечним);

(якщо частина умов обмежена, але перебування дітей є безпечним); дострокове завершення перебування (коли безпечно забезпечити повний день неможливо, а батьків просять забрати дітей);

(коли безпечно забезпечити повний день неможливо, а батьків просять забрати дітей); тимчасове переміщення в межах закладу (переведення дітей до іншого безпечного приміщення закладу);

(переведення дітей до іншого безпечного приміщення закладу); тимчасове припинення прийому дітей (якщо дитсадок не може гарантувати безпечні умови до відновлення комунікацій);

(якщо дитсадок не може гарантувати безпечні умови до відновлення комунікацій); укриття / евакуація (у разі безпосередньої загрози життю).

Також під час виникнення аварійної ситуації забороняють використовувати продукти або готові страви, щодо яких неможливо гарантувати безпеку (через відсутність струму для холодильників чи води для миття).

При цьому дитина за жодних обставин не може залишатися без нагляду або самостійно залишати дитсадок. Якщо батьки не можуть забрати дитину негайно під час дострокового завершення роботи, вона залишається під опікою працівників закладу до їхнього прибуття.

Про зміну режиму роботи дитсадка батьків мають інформувати телефоном, через батьківські чати, електронну пошту, офіційний вебсайт або інші доступні засоби комунікації.