Як українською сказати "дальнобойщик": правильний варіант знають не всі

Слово "дальнобойщик" часто можна почути у повсякденному мовленні, коли йдеться про водіїв вантажівок, які проводять у дорозі багато годин і перевозять вантажі на великі відстані. Однак переносити російську назву професії в українську не варто.

Українською для такого водія є своє слово. Розповідаємо, як правильно сказати "дальнобойщик", де поставити наголос та яку назву краще використовувати в офіційних документах.

Як буде "дальнобойщик" українською?

Український відповідник – далекобійник. Так називають водія вантажівки, переважно автотрейлера, який перевозить вантажі на великі відстані. Слово зафіксоване у сучасному тлумачному словнику української мови з позначкою "розмовне".

Запам'ятати варто й наголос – далекобі́йник.

Наприклад, українською можна сказати: далекобійник вирушив у черговий рейс; робота далекобійника пов'язана з тривалими поїздками; далекобійники перевозять вантажі на великі відстані.

Тому російське "мій брат працює дальнобойщиком" українською природно звучатиме як "мій брат працює далекобійником".

"Далекобійник" чи "дальнобійник"

Тут є нюанс. Форму "дальнобійник" теж можна зустріти в українських словниках, тому називати її словом, якого взагалі не існує в українській, було б неправильно. Зокрема, її фіксують орфографічні й тлумачні ресурси.

Водночас довідники зі слововживання радять форму "далекобійник" як кращий український варіант. Саме їй варто віддавати перевагу, якщо хочеться уникнути слова, надто близького до російського "дальнобойщик".

А от саме "дальнобойщик" – російське слово, тож в українському тексті його краще замінити.

Як назвати далекобійника офіційно?

Є ще одна деталь: "далекобійник" має розмовне забарвлення. У звичайній розмові, новині чи художньому тексті це слово цілком доречне, але для офіційних документів існує інша назва.

У Класифікаторі професій використовується професійна назва "водій автотранспортних засобів" із кодом 8322. За потреби її можна уточнювати залежно від виду транспорту та роботи, яку виконує людина.

У звичайному ж тексті можна сказати простіше – водій вантажівки, водій вантажного автомобіля або водій міжнародних рейсів, якщо це точно відповідає його роботі.

Тож коли потрібно перекласти російське "дальнобойщик" одним словом, найкраще обрати далекобійник. А в офіційних документах доречнішою буде назва "водій автотранспортних засобів".