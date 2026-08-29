В украинском языке для такого водителя есть собственное слово. Рассказываем, как правильно сказать "дальнобойщик", где поставить ударение и какое название лучше использовать в официальных документах.

Как будет "дальнобойщик" на украинском?

Украинский эквивалент – далекобойник. Так называют водителя грузовика, преимущественно автотрейлера, который перевозит грузы на большие расстояния. Слово зафиксировано в современном толковом словаре украинского языка с пометкой "разговорное".

Стоит запомнить и ударение – далекоби́йник.

Например, на украинском языке можно сказать: далекобойник отправился в очередной рейс; работа далекобойника связана с длительными поездками; далекобойники перевозят грузы на большие расстояния.

Поэтому русское "мой брат работает дальнобойщиком" на украинском языке естественно будет звучать как "мой брат работает далекобойником".

"Далекобойник" или "дальнобойник"

Здесь есть нюанс. Форму "дальнобойник" тоже можно встретить в украинских словарях, поэтому называть ее словом, которого вообще не существует в украинском языке, было бы неправильно. В частности, ее фиксируют орфографические и толковые ресурсы.

В то же время справочники по употреблению слов рекомендуют форму "далекобойник" как лучший украинский вариант. Именно ей стоит отдавать предпочтение, если хочется избежать слова, слишком близкого к русскому "дальнобойщик".

А вот именно "дальнобойщик" – русское слово, поэтому в украинском тексте его лучше заменить.

Как официально назвать дальнобойщика?

Есть еще одна деталь: "далекобойник" имеет разговорный оттенок. В обычной речи, новостях или художественном тексте это слово вполне уместно, но для официальных документов существует другое название.

В Классификаторе профессий используется профессиональное название "водитель автотранспортных средств" с кодом 8322. При необходимости его можно уточнять в зависимости от вида транспорта и работы, которую выполняет человек.

В обычном же тексте можно сказать проще – водитель грузовика, водитель грузового автомобиля или водитель международных рейсов, если это точно соответствует его работе.

Поэтому, когда нужно перевести русское "дальнобойщик" одним словом, лучше всего выбрать "дальнобойник". А в официальных документах уместнее будет название "водитель автотранспортных средств".