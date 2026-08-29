В украинском языке для такого водителя есть собственное слово. Рассказываем, как правильно сказать "дальнобойщик", где поставить ударение и какое название лучше использовать в официальных документах.
Как будет "дальнобойщик" на украинском?
Украинский эквивалент – далекобойник. Так называют водителя грузовика, преимущественно автотрейлера, который перевозит грузы на большие расстояния. Слово зафиксировано в современном толковом словаре украинского языка с пометкой "разговорное".
Стоит запомнить и ударение – далекоби́йник.
Например, на украинском языке можно сказать: далекобойник отправился в очередной рейс; работа далекобойника связана с длительными поездками; далекобойники перевозят грузы на большие расстояния.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поэтому русское "мой брат работает дальнобойщиком" на украинском языке естественно будет звучать как "мой брат работает далекобойником".
"Далекобойник" или "дальнобойник"
Здесь есть нюанс. Форму "дальнобойник" тоже можно встретить в украинских словарях, поэтому называть ее словом, которого вообще не существует в украинском языке, было бы неправильно. В частности, ее фиксируют орфографические и толковые ресурсы.
В то же время справочники по употреблению слов рекомендуют форму "далекобойник" как лучший украинский вариант. Именно ей стоит отдавать предпочтение, если хочется избежать слова, слишком близкого к русскому "дальнобойщик".
А вот именно "дальнобойщик" – русское слово, поэтому в украинском тексте его лучше заменить.
Как официально назвать дальнобойщика?
Есть еще одна деталь: "далекобойник" имеет разговорный оттенок. В обычной речи, новостях или художественном тексте это слово вполне уместно, но для официальных документов существует другое название.
В Классификаторе профессий используется профессиональное название "водитель автотранспортных средств" с кодом 8322. При необходимости его можно уточнять в зависимости от вида транспорта и работы, которую выполняет человек.
В обычном же тексте можно сказать проще – водитель грузовика, водитель грузового автомобиля или водитель международных рейсов, если это точно соответствует его работе.
Поэтому, когда нужно перевести русское "дальнобойщик" одним словом, лучше всего выбрать "дальнобойник". А в официальных документах уместнее будет название "водитель автотранспортных средств".