Він зовсім не "дверной косяк": колоритне українське слово для назви частини дверей

Ми щодня проходимо крізь двері, але не завжди замислюємося, як називаються їхні частини українською. Наприклад, той самий "дверной косяк" зовсім не українське слово.

Як назвати українською цю частину дверей, розповідає популяризатор мови та музикант Рамі Аль Шаєр.

Як сказати українською "дверной косяк"?

"Двері" досить часто фігурують у мовознавчих дописах, зокрема у темі – їх "відкривають чи відчиняють". Та й саме слово ми кажемо щодня і не один раз. У дверях можна застрягнути, об них можна вдаритися, а ще на них можна спертися, чекаючи на когось. Але як назвати ту частину дверної конструкції, на яку ми спираємося? Російською це "дверной косяк", а українською?

Тут українські словники видають нам красиве колоритне слово – "одвірок".

Одвірок – боковий або верхній брус дверної рами. А коли йдеться про всю раму чи обрамлення дверного отвору, вживають множину – одвірки.

Як називати українською "дверной косяк": дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

Це не якесь нове чи штучне слово. Українські письменники вживали його задовго до нашого часу. Тарас Шевченко писав:

"Наймичка у порогу

Вхопилась руками

За одвірок, та й зомліла".

А в Ірини Вільде читаємо, як Василь увійшов до хати й "аж чубом одвірка черкнув".

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В українській мові є фразеологізм "одвірки підпирати" – так кажуть про людину, яка нічого не робить, байдикує.

Як діалектизми, ви можете знайти й такі слова: "арцаби", "варцаби", "відвірок", "лутка".

До речі! Слово "косяк" теж є в українській мові. Словники подають його зі значенням "одвірок", але позначають як розмовне. Тож це не чуже українській мові слово, проте в нейтральному літературному мовленні краще сказати "одвірок".

До речі, слово "косяк" в українській має не одне значення. Ним можуть називати зграю риб, що рухається разом, а в розмовному мовленні – помилку, недолік або невдалу дію. Тому фраза "це мій косяк" означає приблизно "це моя помилка" або "я тут помилився".

Тож слово "косяк" в українській є, але його значення не варто зводити лише до дверної конструкції.