Як назвати українською цю частину дверей, розповідає популяризатор мови та музикант Рамі Аль Шаєр.

Як сказати українською "дверной косяк"?

"Двері" досить часто фігурують у мовознавчих дописах, зокрема у темі – їх "відкривають чи відчиняють". Та й саме слово ми кажемо щодня і не один раз. У дверях можна застрягнути, об них можна вдаритися, а ще на них можна спертися, чекаючи на когось. Але як назвати ту частину дверної конструкції, на яку ми спираємося? Російською це "дверной косяк", а українською?

Тут українські словники видають нам красиве колоритне слово – "одвірок".

Одвірок – боковий або верхній брус дверної рами. А коли йдеться про всю раму чи обрамлення дверного отвору, вживають множину – одвірки.

Як називати українською "дверной косяк": дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

Це не якесь нове чи штучне слово. Українські письменники вживали його задовго до нашого часу. Тарас Шевченко писав:

"Наймичка у порогу

Вхопилась руками

За одвірок, та й зомліла".

А в Ірини Вільде читаємо, як Василь увійшов до хати й "аж чубом одвірка черкнув".

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В українській мові є фразеологізм "одвірки підпирати" – так кажуть про людину, яка нічого не робить, байдикує.

Як діалектизми, ви можете знайти й такі слова: "арцаби", "варцаби", "відвірок", "лутка".

До речі! Слово "косяк" теж є в українській мові. Словники подають його зі значенням "одвірок", але позначають як розмовне. Тож це не чуже українській мові слово, проте в нейтральному літературному мовленні краще сказати "одвірок".

До речі, слово "косяк" в українській має не одне значення. Ним можуть називати зграю риб, що рухається разом, а в розмовному мовленні – помилку, недолік або невдалу дію. Тому фраза "це мій косяк" означає приблизно "це моя помилка" або "я тут помилився".

Тож слово "косяк" в українській є, але його значення не варто зводити лише до дверної конструкції.